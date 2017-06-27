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Тотти может продолжить карьеру в Японии

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Токио Верди, Тотти Франческо
Сегодня, 16:03 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Боссы японского клуба «Токио Верди» желают видеть в рядах команды бывшего капитана «Ромы» Франческо Тотти.

Об этом заявил президент азиатского клуба Ханю Хидеаки:

«Мы заинтересованы в услугах Тотти и контактировали с окружением игрока, но пока не добились прогресса в переговорах».

Отмечается, что японскому клубу придется платить «Императору» порядка трех млн евро в год, дабы этот переход стал реальностью.

Ранее 40-летний нападающий намекнул, что не планирует завершать карьеру игрока.

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