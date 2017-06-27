«Амкар» продлит контракт с Гаджи Гаджиевым

Пермский «Амкар», который накануне продлил контракт с защитником Николаем Зайцевым, планирует сегодня, 27 июня, продлить соглашение с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Сообщается, что новое соглашение будет долгосрочным.

Напомни, что предыдущее соглашение 71-летнего специалиста истекло по окончании прошлого сезона, в котором «Амкар» занял десятое место в чемпионате России.