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«Амкар» продлит контракт с Гаджи Гаджиевым
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Амкар, Зайцев Николай, Гаджиев Гаджи
Сегодня, 19:34 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Пермский «Амкар», который накануне продлил контракт с защитником Николаем Зайцевым, планирует сегодня, 27 июня, продлить соглашение с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Сообщается, что новое соглашение будет долгосрочным.
Напомни, что предыдущее соглашение 71-летнего специалиста истекло по окончании прошлого сезона, в котором «Амкар» занял десятое место в чемпионате России.
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