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«Ростов» подписал полузащитника сборной Словении
Сегодня, 19:44 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ростов» усилился словенским полузащитником Жаном Майером. Контракт с 25-летним атакующим хавбеком заключен по схеме «3+1».
Майер выступал за футбольные клубы «Алюминий» (Словения) и «Домжале» (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы. В начале этого года стал привлекаться в сборную Словении.
Игрок уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии.
Ранее «Ростов» арендовал у «Спартака» Александра Зуева.
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