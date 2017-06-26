«Ростов» подписал полузащитника сборной Словении

«Ростов» усилился словенским полузащитником Жаном Майером. Контракт с 25-летним атакующим хавбеком заключен по схеме «3+1».

Майер выступал за футбольные клубы «Алюминий» (Словения) и «Домжале» (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы. В начале этого года стал привлекаться в сборную Словении.

Игрок уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии.

Ранее «Ростов» арендовал у «Спартака» Александра Зуева.