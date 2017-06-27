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Жестоков перешёл в «Шинник»
Сегодня, 19:34 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Шинник» подписал контракт с защитником Максимом Жестоковым. В прошлом сезоне 26-летний игрок выступал за «Волгарь», проведя 12 матчей и забив один мяч. Контракт Жестокова с «Шинником» рассчитан на год.
В прошлом он выступал за «Рубин», «КАМАЗ», «Нефтехимик», «Химки» и «Волгу» из Нижнего Новгорода.
Напомним, что «Шинник» продлил ранее контракт с главным тренером Александром Побегаловым.
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