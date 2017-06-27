Жестоков перешёл в «Шинник»

«Шинник» подписал контракт с защитником Максимом Жестоковым. В прошлом сезоне 26-летний игрок выступал за «Волгарь», проведя 12 матчей и забив один мяч. Контракт Жестокова с «Шинником» рассчитан на год.

В прошлом он выступал за «Рубин», «КАМАЗ», «Нефтехимик», «Химки» и «Волгу» из Нижнего Новгорода.

Напомним, что «Шинник» продлил ранее контракт с главным тренером Александром Побегаловым.