Воспитанник «Спартака» перешел в «Армавир»

Воспитанник «Спартака» Иван Комиссаров подписал контракт с «Армавиром». Подробности подписанного соглашения не разглашаются. В минувшем сезоне 29-летний вратарь провел 8 матчей в молодежном первенстве чемпионата России, в которых пропустил 16 мячей.

Напомним, что накануне в сеть утекли фотографии новой формы «Спартака» на предстоящий сезон.