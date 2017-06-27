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Воспитанник «Спартака» перешел в «Армавир»
Сегодня, 17:19 | Источник: ФК "Армавир" | Редакция: Максим Коджеспиров
Воспитанник «Спартака» Иван Комиссаров подписал контракт с «Армавиром». Подробности подписанного соглашения не разглашаются. В минувшем сезоне 29-летний вратарь провел 8 матчей в молодежном первенстве чемпионата России, в которых пропустил 16 мячей.
Напомним, что накануне в сеть утекли фотографии новой формы «Спартака» на предстоящий сезон.
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это даже лучше, чем у игоря)))
это даже лучше, чем у игоря)))
Не посрами красно белой школы !!!
Не посрами красно белой школы !!!
Можно и Акинфеева на пенсию провожать).
Троллинг :
RussianHorse [all]
Сегодня 17:27
29-летний вратарь провел 8 матчей в молодежном первенстве
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Это все, что нужно знать о "воспитанниках" спартака.
Не троллинг:
RDeanW
Сегодня 17:22
В минувшем сезоне 29-летний вратарь провел 8 матчей в молодежном первенстве чемпионата России, в которых пропустил 16 мячей.
это даже лучше, чем у игоря)))
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Это все, что нужно знать о "воспитанниках" спартака.
Не посрами красно белой школы !!!
это даже лучше, чем у игоря)))