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Воспитанник «Спартака» перешел в «Армавир»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Спартак М, Армавир, Комиссаров Иван
Сегодня, 17:19 | Источник: ФК "Армавир" | Редакция: Максим Коджеспиров

Воспитанник «Спартака» Иван Комиссаров подписал контракт с «Армавиром». Подробности подписанного соглашения не разглашаются. В минувшем сезоне 29-летний вратарь провел 8 матчей в молодежном первенстве чемпионата России, в которых пропустил 16 мячей.

Напомним, что накануне в сеть утекли фотографии новой формы «Спартака» на предстоящий сезон.

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