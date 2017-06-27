Пошкус возглавил молодёжную команду «Амкара»

Молодежную команду «Амкара» возглавил литовский специалист Робертас Пошкус, игравший ранее в России. В частности, под руководством нынешнего наставника пермяков Гаджи Гаджиева в «Крыльях Советов» Пошкус провел 80 матчей, забив 24 мяча. После завершения карьеры игрока Робертас поручил лицензию УЕФА Pro и работал главным тренером команд высшего дивизиона первенства Литвы – «Гранитас» и «Йонава».