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Пошкус возглавил молодёжную команду «Амкара»
Соккер.Ру // Россия. Молодежное первенство 2017/2018, Отставки и назначения, Амкар (мол), Пошкус Робертас
Вчера, 22:40 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Сергей Иванов
Молодежную команду «Амкара» возглавил литовский специалист Робертас Пошкус, игравший ранее в России. В частности, под руководством нынешнего наставника пермяков Гаджи Гаджиева в «Крыльях Советов» Пошкус провел 80 матчей, забив 24 мяча. После завершения карьеры игрока Робертас поручил лицензию УЕФА Pro и работал главным тренером команд высшего дивизиона первенства Литвы – «Гранитас» и «Йонава».
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