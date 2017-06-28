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«Марсель» заинтересовался Головиным
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Марсель, Сансон Морган, Головин Александр
Сегодня, 10:18 | Источник: footballclubdemarseille.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Марселя». Сообщается, что переход может состояться уже в это трансферное окно.
Издание сравнивает Головина с молодым французским хавбеком «Марселя» Морганом Сансоном.
В прошлом сезоне Головин сыграл в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
По слухам, за игроком следит лондонский «Арсенал».
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Леннорыч опять за старое взялся......
Продаст подороже,уговорит не играть парня во Франции,и арендует за копейки.....и при деньгах и при игроке))))))
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да в Европе много холодных скамеек ))