«Марсель» заинтересовался Головиным

Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Марселя». Сообщается, что переход может состояться уже в это трансферное окно.

Издание сравнивает Головина с молодым французским хавбеком «Марселя» Морганом Сансоном.

В прошлом сезоне Головин сыграл в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

По слухам, за игроком следит лондонский «Арсенал».