Защитник «Зенита» Доменико Кришито хочет вернуться в «Дженоа». 30-летний итальянец ранее заявлял, что останется в Санкт-Петербурге, но, по данным источника, это только потому, что российский клуб категорически отказывается его продавать генуэзцам. Наставник «Зенита» Роберто Манчини не хочет отпускать Кришито, который якобы изъявлял желание вернуться в Геную. «Дженоа» попытается до закрытия трансферного окна предпринять новую попытку покупки Кришито.