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Кришито хочет вернуться в «Дженоа»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Дженоа, Кришито Доменико
Сегодня, 17:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Зенита» Доменико Кришито хочет вернуться в «Дженоа». 30-летний итальянец ранее заявлял, что останется в Санкт-Петербурге, но, по данным источника, это только потому, что российский клуб категорически отказывается его продавать генуэзцам. Наставник «Зенита» Роберто Манчини не хочет отпускать Кришито, который якобы изъявлял желание вернуться в Геную. «Дженоа» попытается до закрытия трансферного окна предпринять новую попытку покупки Кришито.

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