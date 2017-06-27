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Кришито хочет вернуться в «Дженоа»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Дженоа, Кришито Доменико
Сегодня, 17:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Зенита» Доменико Кришито хочет вернуться в «Дженоа». 30-летний итальянец ранее заявлял, что останется в Санкт-Петербурге, но, по данным источника, это только потому, что российский клуб категорически отказывается его продавать генуэзцам. Наставник «Зенита» Роберто Манчини не хочет отпускать Кришито, который якобы изъявлял желание вернуться в Геную. «Дженоа» попытается до закрытия трансферного окна предпринять новую попытку покупки Кришито.
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21 июня 2011, агент Кришито, Д’Амико, посетил Санкт-Петербург, целью прибытия в Россию стали переговоры с «Зенитом» по поводу перехода Кришито в петербургский клуб. 27 июня появилось официальное подтверждение перехода Кришито в «Зенит», подписавший контракт с защитником сроком на 5 лет. Футболист присоединился к команде 8 июля.
Входил в расширенный список сборной, готовившейся к чемпионату Европы 2012. Однако, в связи с тем, что Кришито попал в число подозреваемых в участии в договорным матчах, по версии итальянской полиции, имевших место в чемпионате Италии в 2011 году, тренер сборной Чезаре Пранделли исключил его из состава «скуадры адзурры». По словам Пранделли, это связано с тем, что скандал, а также участие в следственных действиях могут помешать защитнику «Зенита» сосредоточиться на подготовке к ответственному турниру.
Надо знать итальянцев! И потом, аргумент у Кришито, весомый, парень честно отработал на благо Зенита!
Не отпустят, Кришито просто будет выходить и присутствовать на поле!
И кому от этого лучше???
Самое свежее вью. Тема закрыта!