Геркус: «„Локомотив“ ищет защитников и фланговых нападающих»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о том, что клуб пытается выкупить контракт защитника «Рубина» Соломона Кверквелии.

«Переговоры по выкупу контракта Кверквелии идут позитивно. Шанс, что мы подпишем игрока, высокий. Если мы не выкупим контракт Кверквелии, то планируем приобрести двух защитников. Если выкупим – то одного. Учитываем тот факт, что на Чорлуку в ближайшее время не можем рассчитывать исходя из его здоровья. Самый оптимистичный прогноз по его восстановлению после операции – ноябрь.

Тех четырех футболистов, о которых писали, уже нет в нашем шорт-листе. Но есть еще кандидаты, и их много. Как россияне, так и иностранцы. Бурлак? Он тоже был в списке интересов. Остановлюсь в данном случае на прошедшем времени. Шишкин? Футболист принадлежит нам, но в настоящее время тренерский штаб на Романа не рассчитывает. Помимо защитников, мы ищем фланговых нападающих. С центром атаки у нас все в порядке. Тут есть Ари и Галаджан».