«Зенит» согласовал условия покупки Павона

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон близок к переходу в «Зенит». По данным источника, петербургский клуб согласился выплатить сумму отступных за 21-летнего игрока, которая составляет 18 млн евро. С учетом дополнительных выплат и налогов цена составит около 30 млн. Агент игрока подтвердил, что согласие «Зенита» получено, и теперь стороны начали обсуждение личного контракта.