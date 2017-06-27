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«Зенит» согласовал условия покупки Павона

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бока Хуниорс, Павон Кристиан
Сегодня, 20:53 | Источник: clarin.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон близок к переходу в «Зенит». По данным источника, петербургский клуб согласился выплатить сумму отступных за 21-летнего игрока, которая составляет 18 млн евро. С учетом дополнительных выплат и налогов цена составит около 30 млн. Агент игрока подтвердил, что согласие «Зенита» получено, и теперь стороны начали обсуждение личного контракта.

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