«Спартаку» интересен полузащитник «Васку да Гама»

Московский «Спартак» интересуется возможностью приобрести полузащитника «Васку да Гама» Дугласа. По данным бразильских источников, чемпионы России отправили запрос в клуб по стоимости 19-летнего Дугласа, чтобы оценить шанс его покупки. Сумма, которую готов заплатить «Спартак», не называется.

Напомним, что «Спартак» проводит предсезонный сбор в Австрии.