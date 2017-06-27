Рейтинг@Mail.ru

«Спартаку» интересен полузащитник «Васку да Гама»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Васку да Гама
Вчера, 22:47 | Источник: sambafoot.com | Редакция: Сергей Иванов

Московский «Спартак» интересуется возможностью приобрести полузащитника «Васку да Гама» Дугласа. По данным бразильских источников, чемпионы России отправили запрос в клуб по стоимости 19-летнего Дугласа, чтобы оценить шанс его покупки. Сумма, которую готов заплатить «Спартак», не называется.

Напомним, что «Спартак» проводит предсезонный сбор в Австрии.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:48, редактировал 27.06.2017, 23:49
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:31, редактировал 27.06.2017, 23:33
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:28
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 23:25, редактировал 27.06.2017, 23:25
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 23:20
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  5
Вчера 23:19
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  5
Вчера 23:18
, чтобы видеть комментарии
  7
Вчера 23:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:15
, чтобы видеть комментарии
  10
Вчера 23:10
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  8
Вчера 23:07
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 23:05
, чтобы видеть комментарии
  11
Вчера 23:04
, чтобы видеть комментарии
  5
Вчера 22:58
Показать
Немного троллинга
  14
Вчера 22:55
Показать
Немного троллинга
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:53 «Зенит» согласовал условия покупки Павона 128
19:28 Тошич обсудит продление контракта с ЦСКА на втором сборе 15
17:51 Слухи Кришито хочет вернуться в «Дженоа» 99
17:02 Фернандеш: «„Фенербахче“? Я счастлив в „Локомотиве“» 3
09:46 Слухи ЦСКА и «Зенит» претендуют на защитника «Интера» Меделя 102
02:21 Слухи «Зенит» поспорит с «Сампдорией» за 20-летнего хавбека сборной Хорватии Чорича 53
01:48 Слухи «Рома» и Паредес выбирают между «Ювентусом» и «Зенитом» 21
26 июня 2017
17:19 Слухи Навас и Кудряшов присоединятся к «Рубину» на сборе в Австрии 101
16:30 Слухи Источник: «„Локомотив“ договорился с „Рубином“ о выкупе Кверквелии» 11
15:52 Слухи Источник: «Азмун прилетел в Казань и прошёл медосмотр в „Рубине“» 135
все материалы по этой теме
Турниры