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«Спартаку» интересен полузащитник «Васку да Гама»
Вчера, 22:47 | Источник: sambafoot.com | Редакция: Сергей Иванов
Московский «Спартак» интересуется возможностью приобрести полузащитника «Васку да Гама» Дугласа. По данным бразильских источников, чемпионы России отправили запрос в клуб по стоимости 19-летнего Дугласа, чтобы оценить шанс его покупки. Сумма, которую готов заплатить «Спартак», не называется.
Напомним, что «Спартак» проводит предсезонный сбор в Австрии.
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26 июня 2017
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Контракт Дугласа с "Васку" истекает в 2021 году, в соглашении прописаны отступные в размере 30 миллионов долларов. По данным Lance, Дугласом также интересуются "Манчестер Сити".
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Контракт Дугласа с "Васку" истекает в 2021 году, в соглашении прописаны отступные в размере 30 миллионов долларов. По данным Lance, Дугласом также интересуются "Манчестер Сити".
Явное усиление.....пройти отбор в бразильскую молодёжку сильное испытание.....
Но стоимость.....если только продать Квинси и Зе Луиша......но стоит ли ????
А у Дугласа отступные в контракте 30 млн и играет он за знаменитый Васко да Гама.
Ах да... 😂
Учитывая что никто и никогда не видел этого Дугласа.....
- Мы вам не скажем за сколько мы его у вас покупаем......
- А мы пришлём вам любого из Дугласов,коих в Бразилии 284 тысячи....
- По рукам !!!!
Хотя если бразильцы запросят "всего" 20 млн-то Спартак естественно такие деньги платить не станет.
Зенит раскидывается деньгами, и опять во всём мире подумали, что российские клубы можно начинать доить. Но доить у нас можно по-прежнему только Зенит. Остальных государственный бюджет не так сильно балует:)))
С уходом Попова мониторить бразильские рынки стало некому. У Карреры не забалуешь!
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Контракт Дугласа с "Васку" истекает в 2021 году, в соглашении прописаны отступные в размере 30 миллионов долларов. По данным Lance, Дугласом также интересуются "Манчестер Сити".
"Чемпионы России" - Приятно читать) Фанам Зенита и ЦСКА большой привет)
https://www.transfermarkt.de/jumplist/startseite/verein/978
одно из двух: либо он бесценен – либо исполняет прикладные функции в клубе. ну, подметает на базе, жёлуди собирает, птиц с тренировочных полей гоняет, либо подаёт мячи. думаю, спартаку подойдёт.