Трансфер Вандерсона обошёлся «Краснодару» в 8 млн евро

Переход нападающего Вандерсона Масиэля из «Ред Булл Зальцбург» в «Краснодар» обошёлся российскому клубу в € 8 млн, информирует источник. Также сообщается, что зарплата 22-летнего бразильца в «Краснодаре» составит около € 2 млн за сезон.

Ранее краснодарский клуб сообщил, что контракт Вандерсона подписал с «быками» пятилетний контракт.