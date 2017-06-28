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Трансфер Вандерсона обошёлся «Краснодару» в 8 млн евро

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Зальцбург, Вандерсон Масиэль
Сегодня, 02:43 | Источник: krone.at | Редакция: Павел Молочный

Переход нападающего Вандерсона Масиэля из «Ред Булл Зальцбург» в «Краснодар» обошёлся российскому клубу в € 8 млн, информирует источник. Также сообщается, что зарплата 22-летнего бразильца в «Краснодаре» составит около € 2 млн за сезон.

Ранее краснодарский клуб сообщил, что контракт Вандерсона подписал с «быками» пятилетний контракт.

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