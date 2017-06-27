Тошич обсудит продление контракта с ЦСКА на втором сборе

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич планирует обсудить с руководством команды возможность продления действующего соглашения на втором сборе в Австрии. Действующий контракт футболиста, которым, по слухом, интересуется «Галатасарай», истекает 30 июля текущего года.

«Я продолжу тренироваться с ЦСКА на втором сборе, который начнется уже завтра. У меня действует контракт до 30 июля, поэтому буду готовиться к сезону в составе армейцев.

Я не раз говорил, что ЦСКА для меня - вся жизнь. Я в Москве провел больше времени, чем в „Партизане“, чем в любой из юношеских школ. Так что мое желание остаться меньше не стало. Другое дело - желание клуба. Если руководство решит, что я не нужен команде - буду искать другое место, где продолжить карьеру», - сказал Тошич.