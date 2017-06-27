Рейтинг@Mail.ru

Тошич обсудит продление контракта с ЦСКА на втором сборе

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Галатасарай, Тошич Зоран
Сегодня, 19:28 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич планирует обсудить с руководством команды возможность продления действующего соглашения на втором сборе в Австрии. Действующий контракт футболиста, которым, по слухом, интересуется «Галатасарай», истекает 30 июля текущего года.

«Я продолжу тренироваться с ЦСКА на втором сборе, который начнется уже завтра. У меня действует контракт до 30 июля, поэтому буду готовиться к сезону в составе армейцев.

Я не раз говорил, что ЦСКА для меня - вся жизнь. Я в Москве провел больше времени, чем в „Партизане“, чем в любой из юношеских школ. Так что мое желание остаться меньше не стало. Другое дело - желание клуба. Если руководство решит, что я не нужен команде - буду искать другое место, где продолжить карьеру», - сказал Тошич.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:33
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:30
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:02 Фернандеш: «„Фенербахче“? Я счастлив в „Локомотиве“» 3
09:46 Слухи ЦСКА и «Зенит» претендуют на защитника «Интера» Меделя 98
02:21 Слухи «Зенит» поспорит с «Сампдорией» за 20-летнего хавбека сборной Хорватии Чорича 53
01:48 Слухи «Рома» и Паредес выбирают между «Ювентусом» и «Зенитом» 21
Вчера
17:19 Слухи Навас и Кудряшов присоединятся к «Рубину» на сборе в Австрии 100
16:30 Слухи Источник: «„Локомотив“ договорился с „Рубином“ о выкупе Кверквелии» 11
15:52 Слухи Источник: «Азмун прилетел в Казань и прошёл медосмотр в „Рубине“» 135
Станислав Горин
«Зенит» совершит ошибку на 70 миллионов?
В «Роме» завелся гениальный менеджер и может всучить Манчини двух разрушителей по цене форвардов. «Соккер.ру» проверяет, продумал ли «Зенит» свои трансферы?
Комментариев: 43
24 июня 2017
22:06 Слухи Источник: «„Зенит“ совершит трансферы Маноласа и Паредеса до вторника» 85
16:23 Лебеденко вскоре может присоединиться к московскому «Арарату» 10
все материалы по этой теме
Турниры