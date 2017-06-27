Габулов: «Мне не совсем понятна критика сборной России»

Вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал выступление команды на Кубке Конфедераций, который она покинула после группового этапа.

«Да, нам не удалось выйти из группы, чтобы продолжить борьбу за Кубок Конфедераций, но многое было сделано для движения вперед. Тренерский штаб ставил перед нами задачу, и мы выходили на поле только с одной мыслью – победа в каждом матче. Очень важно, что у нашей страны есть футбольная сборная, которая действительно является сплоченным коллективом. Она амбициозна, она желает побеждать и играет не щадя себя – вся страна это видела в каждом матче Кубка Конфедераций.

Важно и то, что у сборной появились рисунок и качество игры – это заслуга тренерского штаба. Да, это не всегда приводило к забитым голам, у нас были проблемы с реализацией, но с такими командами, как Португалия и Мексика, которые находятся в числе лидеров мирового футбола, наша сборная создавала хорошие голевые моменты.

Честно говоря, мне не совсем понятна критика сборной. Общественность сложно понять – то все требуют омоложения состава, смены поколений, то начинают критиковать сборную после того, как футболисты, многие из которых по сути еще не имеют особого опыта игры за национальную команду, выходят на поле и бьются за нее».