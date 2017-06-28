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Гаврилов: «Нельзя так просто взять и убрать Акинфеева из ворот сборной»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Акинфеев Игорь, Дасаев Ринат
Сегодня, 05:02 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о вратаре российской национальной команды Игоре Акинфееве:

«Нужно ли доверить место в воротах сборной кому-то другому после ошибки Акинфеева в матче с Мексикой? Нет, не был бы столь категоричен. Не вижу альтернативы Игорю.

Пока достойных кандидатов не видно. Акинфеев ошибся, но у каждого человека есть на это право. Разве нет? Тем более позиция вратаря уязвима. У нас играл Дасаев, которого признавали лучшим в мире. Разве он не портачил? Нельзя просто взять и убрать Акинфеева из ворот. А как же его огромный опыт? Он что, просто так провёл столько матчей за национальную команду? Так что не ставьте на нём крест.

С чем связываю его промахи? Наверное, с какой-то усталостью. Может быть, не так подвёл себя к турниру психологически. Ничего, настроится – и будет в порядке!»

Ранее экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев также отметил, что пока не видит, кто бы мог заменить Акинфеева в национальной команде.

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