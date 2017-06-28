«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить 80 млн евро за Обамеянга

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» продолжает интересоваться форвардом дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмериком Обамеянгом. По слухам, клуб, ведомый Фабио Каннаваро, готов заплатить за габонца 80 млн евро, а самому игроку предложить контракт на 30 млн евро в год, что сделает Обамеянга одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» на данный момент занимает шестое место в местной лиге, а в составе команды можно выделить Акселя Витселя и Алешандре Пато.