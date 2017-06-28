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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить 80 млн евро за Обамеянга
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Тяньцзинь Ц, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 08:29 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» продолжает интересоваться форвардом дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмериком Обамеянгом. По слухам, клуб, ведомый Фабио Каннаваро, готов заплатить за габонца 80 млн евро, а самому игроку предложить контракт на 30 млн евро в год, что сделает Обамеянга одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» на данный момент занимает шестое место в местной лиге, а в составе команды можно выделить Акселя Витселя и Алешандре Пато.
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