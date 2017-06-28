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«Бирмингем» и «Астон Вилла» предложили Терри однолетние контракты
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Астон Вилла, Бирмингем Сити, Терри Джон
Сегодня, 12:19 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший капитан «Челси» Джон Терри получил конкретные предложения от «Астон Виллы» и «Бирмингема». Оба клуба предлагают 36-летнему футболисту однолетние контракты.
В прошлом сезоне Чемпионшипа «Астон Вилла» заняла 13-е место, а «Бирмингем» - 19-е.
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