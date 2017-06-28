«Бирмингем» и «Астон Вилла» предложили Терри однолетние контракты

Бывший капитан «Челси» Джон Терри получил конкретные предложения от «Астон Виллы» и «Бирмингема». Оба клуба предлагают 36-летнему футболисту однолетние контракты.

В прошлом сезоне Чемпионшипа «Астон Вилла» заняла 13-е место, а «Бирмингем» - 19-е.