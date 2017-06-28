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Снейдер близок к переходу в «Лос-Анджелес»
Сегодня, 12:12 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер, которым ранее интересовался «Зенит», близок к заключению двухлетнего контракта с клубом «Лос-Анджелес». Клуб начнет выступление в МЛС в 2018 году, приобретением Снейдера он намерен громко заявить о своих самых серьезных намерениях. В США голландец будет зарабатывать 3.5 млн долларов. Однако до конца 2017 года хавбек останется в Турции, а к своему новому клубу присоединится зимой, когда начнется сезон в МЛС.
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