Рейтинг@Mail.ru

Снейдер близок к переходу в «Лос-Анджелес»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Снейдер Уэсли
Сегодня, 12:12 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер, которым ранее интересовался «Зенит», близок к заключению двухлетнего контракта с клубом «Лос-Анджелес». Клуб начнет выступление в МЛС в 2018 году, приобретением Снейдера он намерен громко заявить о своих самых серьезных намерениях. В США голландец будет зарабатывать 3.5 млн долларов. Однако до конца 2017 года хавбек останется в Турции, а к своему новому клубу присоединится зимой, когда начнется сезон в МЛС.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
11:10 Президент «Лиона»: «Не думаю, что Ляказетт уйдет этим летом» 2
09:08 Перес: «„Реал“ не ведет переговоров с МЮ по Морате» 7
08:29 Слухи «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить 80 млн евро за Обамеянга 6
03:42 Фото Оньекуру сфотографировался на фоне логотипа «Эвертона» 4
03:02 Слухи «Манчестер Сити» и ПСЖ включились в борьбу за Алекса Сандро 3
00:36 «Ювентус» ищет замену Алвесу в «Реале» 5
00:27 Трансфер Борини в «Лацио» может сорваться 3
00:01 Слухи «Челси» может за Витоло отдать Зума и Батшуайи 11
Вчера
23:58 Слухи Думбия отказался переходить в «Спортинг» 6
23:55 Слухи «Эвертон» купит Оньекуру и отдаст в аренду «Андерлехту» 0
все материалы по этой теме
Турниры