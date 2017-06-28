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«Милан» подпишет Борини
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Сандерленд, Милан, Борини Фабио
Сегодня, 12:38 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини близок к переходу в «Милан».
Форвард был связан с «Лацио», однако сегодня сразу три итальянских издания сообщают, что игроком интересуется «Милан».
«Сандерленд» по итогам прошлого сезона покинул АПЛ, и Борини не намерен оставаться в клубе. Ожидается, что сумма сделки составит около 6 млн евро.
В прошлом сезоне 26-летний Борини провел 26 матчей и забил 2 гола.
Футболист, который также может играть и вингера, за свою карьеру выступал в «Челси», «Роме» и «Ливерпуле». В общей сложности он забил 36 голов в 166 матчах.
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