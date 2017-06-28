«Милан» подпишет Борини

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини близок к переходу в «Милан».

Форвард был связан с «Лацио», однако сегодня сразу три итальянских издания сообщают, что игроком интересуется «Милан».

«Сандерленд» по итогам прошлого сезона покинул АПЛ, и Борини не намерен оставаться в клубе. Ожидается, что сумма сделки составит около 6 млн евро.

В прошлом сезоне 26-летний Борини провел 26 матчей и забил 2 гола.

Футболист, который также может играть и вингера, за свою карьеру выступал в «Челси», «Роме» и «Ливерпуле». В общей сложности он забил 36 голов в 166 матчах.