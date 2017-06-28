Президент «Лиона»: «Не думаю, что Ляказетт уйдет этим летом»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил, что нападающий команды Александр Ляказетт вряд ли покинет команду этим летом. Клуб хочет за игрока 57 млн фунтов, а также время, чтобы найти замену форварду.

«Не думаю, что Ляказетт уйдет этим летом.

Мне нечего сказать об Оливье Жиру. Мы заинтересованы, но ничего не продвинулось».

В то же время Ола не отрицает варианта с зимним переходом Ляказетта в «Атлетико», когда мадридский клуб снова сможет заявлять футболистов.