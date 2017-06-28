Перес: «„Реал“ не ведет переговоров с МЮ по Морате»

Президент «Реала» Флорентино Перес отрицает факт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по нападающему Альваро Морате.

«Мы не ведем переговоров с МЮ. Не знаю, сколько миллионов раз я читал, что мы достигли соглашения, но это неправда».

Мората в прошлом сезоне забил 20 голов во всех турнирах.