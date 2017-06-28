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Перес: «„Реал“ не ведет переговоров с МЮ по Морате»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Мората Альваро, Перес Флорентино
Сегодня, 09:08 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Реала» Флорентино Перес отрицает факт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по нападающему Альваро Морате.
«Мы не ведем переговоров с МЮ. Не знаю, сколько миллионов раз я читал, что мы достигли соглашения, но это неправда».
Мората в прошлом сезоне забил 20 голов во всех турнирах.
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