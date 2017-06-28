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Тони покинул пост спортивного директора «Вероны»

Соккер.Ру // Италия. Серия B 2017/2018, Заграница: события, Верона, Тони Лука
Сегодня, 14:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист Лука Тони покинул должность спортивного директора «Вероны», которую он занял в декабре. Контракт Тони истекает 30 июня, и стороны не будут его продлевать. Отмечается, что такая инициатива исходит от самого итальянца, поскольку должность спортдиректора ему не по душе.

Тони за 22 года карьеры провел 545 матчей и забил 272 мяча за 15 различных клубов.

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