Тони покинул пост спортивного директора «Вероны»

Известный в прошлом футболист Лука Тони покинул должность спортивного директора «Вероны», которую он занял в декабре. Контракт Тони истекает 30 июня, и стороны не будут его продлевать. Отмечается, что такая инициатива исходит от самого итальянца, поскольку должность спортдиректора ему не по душе.

Тони за 22 года карьеры провел 545 матчей и забил 272 мяча за 15 различных клубов.