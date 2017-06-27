Рейтинг@Mail.ru

Карсдорп прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Рома, Фейеноорд, Карсдорп Рик
Сегодня, 10:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп прибыл в Рим, где пройдет медосмотр перед своим переходом в «Рому», утверждают в Италии.

22-летний хавбек, ставший одним из открытий минувшего чемпионата Нидерландов, обойдется «волкам» в 16 млн евро. Еще 3 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.

Ожидается, что в самое ближайшее время игрок поставит подпись под пятилетним контрактом с римлянами.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:14 Бакайоко прилетел в Лондон, где подпишет контракт с «Челси» 4
08:35 Фото Раулю - 40! 31
08:02 Денис Суарес: «Надеюсь, Бельерин всё-таки перейдёт в „Барселону“» 4
04:18 Кампль заявил об уходе из «Байера» 3
03:40 Паскуато: «Если Манчини позовёт меня в „Зенит“, считайте, что я уже там» 11
Вчера
20:42 Коларов сообщил, что хочет вернуться в «Лацио» 6
19:35 ПСЖ разорвал контракт с Сиригу 2
19:29 Алькасер: «Я никогда не думал об уходе из „Барселоны“» 1
25 июня 2017
23:22 Доннарумма: «После молодежного Евро обсужу с „Миланом“ продление контракта» 17
23:13 Лукас Лима - журналистам: «Думаете, я осёл?» 6
все материалы по этой теме
Турниры