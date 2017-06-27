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Карсдорп прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»
Сегодня, 10:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп прибыл в Рим, где пройдет медосмотр перед своим переходом в «Рому», утверждают в Италии.
22-летний хавбек, ставший одним из открытий минувшего чемпионата Нидерландов, обойдется «волкам» в 16 млн евро. Еще 3 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.
Ожидается, что в самое ближайшее время игрок поставит подпись под пятилетним контрактом с римлянами.
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