Карсдорп прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Полузащитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп прибыл в Рим, где пройдет медосмотр перед своим переходом в «Рому», утверждают в Италии.

22-летний хавбек, ставший одним из открытий минувшего чемпионата Нидерландов, обойдется «волкам» в 16 млн евро. Еще 3 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.

Ожидается, что в самое ближайшее время игрок поставит подпись под пятилетним контрактом с римлянами.