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Борини прилетел в Милан, где завтра пройдет медосмотр
Сегодня, 22:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини прилетел в Милан. Завтра игрок пройдет медосмотр и уже вскоре, если все пройдет хорошо, станет полноправным игроком «россонери».
На первые вопросы журналистов 26-летний итальянец ответил кратко: «Я счастлив здесь находиться!»
Отмечается, что стоимость трансфера игрока составит 6 млн евро, не учитывая бонусы.
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