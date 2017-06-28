Борини прилетел в Милан, где завтра пройдет медосмотр

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини прилетел в Милан. Завтра игрок пройдет медосмотр и уже вскоре, если все пройдет хорошо, станет полноправным игроком «россонери».

На первые вопросы журналистов 26-летний итальянец ответил кратко: «Я счастлив здесь находиться!»

Отмечается, что стоимость трансфера игрока составит 6 млн евро, не учитывая бонусы.