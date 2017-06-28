Рейтинг@Mail.ru

Борини прилетел в Милан, где завтра пройдет медосмотр

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Милан, Борини Фабио
Сегодня, 22:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини прилетел в Милан. Завтра игрок пройдет медосмотр и уже вскоре, если все пройдет хорошо, станет полноправным игроком «россонери».

На первые вопросы журналистов 26-летний итальянец ответил кратко: «Я счастлив здесь находиться!»

Отмечается, что стоимость трансфера игрока составит 6 млн евро, не учитывая бонусы.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
21:14 «Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой» 6
20:52 Халк вызван на слушания за футболку в поддержку Оскара 7
20:07 Португалия — Чили: стартовые составы 14
19:55 Видео Гвардиолу впечатлил 8-летний воспитанник «Астон Виллы» 14
19:40 «Барселона» встретится с «Шапекоэнсе» 7 августа в рамках Кубка Гампера 4
19:28 Гамейро перенес операцию и выбыл на два месяца 1
19:05 «Халл Сити» Слуцкого встретится с «Нантом» Раньери 8
14:44 Тони покинул пост спортивного директора «Вероны» 2
13:06 Фото «Интер» представил гостевую форму на новый сезон 24
08:57 Джовинко принес победу «Торонто» в чемпионате Канады 6
все материалы по этой теме
Турниры