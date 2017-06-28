Южноамериканские сборные достигли финала Кубка Конфедераций 8 раз из 10

Сборная Чили всухую переиграла Португалию по пенальти и вышла в финал Кубка Конфедераций, продолжив впечатляющую серию национальных команд CONMEBOL.

Турнир под эгидой Кубка Конфедераций проводится уже в десятый раз, и в восьми финалах из десяти участвовали сборные из Южной Америки.

Напомним, что в последних трех розыгрышах турнира победу одержала сборная Бразилии.