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Южноамериканские сборные достигли финала Кубка Конфедераций 8 раз из 10
Матч: Португалия0 : 0Чили
Вчера, 23:59 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Роман Мельник
Сборная Чили всухую переиграла Португалию по пенальти и вышла в финал Кубка Конфедераций, продолжив впечатляющую серию национальных команд CONMEBOL.
Турнир под эгидой Кубка Конфедераций проводится уже в десятый раз, и в восьми финалах из десяти участвовали сборные из Южной Америки.
Напомним, что в последних трех розыгрышах турнира победу одержала сборная Бразилии.
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