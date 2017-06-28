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Южноамериканские сборные достигли финала Кубка Конфедераций 8 раз из 10

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:59 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Роман Мельник

Сборная Чили всухую переиграла Португалию по пенальти и вышла в финал Кубка Конфедераций, продолжив впечатляющую серию национальных команд CONMEBOL.

Турнир под эгидой Кубка Конфедераций проводится уже в десятый раз, и в восьми финалах из десяти участвовали сборные из Южной Америки.

Напомним, что в последних трех розыгрышах турнира победу одержала сборная Бразилии.

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