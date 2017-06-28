Португалия — Чили: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Кубка Конфедераций между сборными Португалии и Чили.

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Седрик, Карвалью, Гомеш, Адриен Силва, Бернарду Силва, Андре Силва, Роналду.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас, Эрнандес, Санчес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Второй финалист определится завтра в матче Германии и Мексики, лишившей сборную России шансов на продолжение участия в турнире.