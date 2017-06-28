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Халк вызван на слушания за футболку в поддержку Оскара
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: события, Шанхай СИПГ, Гуанчжоу Фули, Оскар, Халк, Виллаш-Боаш Андре , Ву Лэй
Сегодня, 20:52 | Источник: instagram.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Футбольная ассоциация Китая вызвала на слушания игроков «Шанхай СИПГ» Халка и Ву Лэя и главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша за футболки в поддержку одноклубника Оскара.
Накануне Оскар был дисквалифицирован на восемь матчей за участие в массовой драке во время матча чемпионата страны с «Гуанчжоу Фули».
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