Халк вызван на слушания за футболку в поддержку Оскара

Футбольная ассоциация Китая вызвала на слушания игроков «Шанхай СИПГ» Халка и Ву Лэя и главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша за футболки в поддержку одноклубника Оскара.

Накануне Оскар был дисквалифицирован на восемь матчей за участие в массовой драке во время матча чемпионата страны с «Гуанчжоу Фули».