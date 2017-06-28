Рейтинг@Mail.ru

Халк вызван на слушания за футболку в поддержку Оскара

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: события, Шанхай СИПГ, Гуанчжоу Фули, Оскар, Халк, Виллаш-Боаш Андре , Ву Лэй
Сегодня, 20:52 | Источник: instagram.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Футбольная ассоциация Китая вызвала на слушания игроков «Шанхай СИПГ» Халка и Ву Лэя и главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша за футболки в поддержку одноклубника Оскара.

Накануне Оскар был дисквалифицирован на восемь матчей за участие в массовой драке во время матча чемпионата страны с «Гуанчжоу Фули».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:02
ответ пользователю eaguar (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:14 «Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой» 3
20:07 Португалия — Чили: стартовые составы 14
19:55 Видео Гвардиолу впечатлил 8-летний воспитанник «Астон Виллы» 13
19:40 «Барселона» встретится с «Шапекоэнсе» 7 августа в рамках Кубка Гампера 3
19:28 Гамейро перенес операцию и выбыл на два месяца 0
19:05 «Халл Сити» Слуцкого встретится с «Нантом» Раньери 8
14:44 Тони покинул пост спортивного директора «Вероны» 2
13:06 Фото «Интер» представил гостевую форму на новый сезон 25
08:57 Джовинко принес победу «Торонто» в чемпионате Канады 6
01:41 Украина собирается отказаться от участия в ЧМ-2018
все материалы по этой теме
Турниры