Клаудио Браво признан лучшим игроком матча Португалия - Чили

Лучшим игроком полуфинального матча Кубка Конфедераций Португалия - Чили признан голкипер номинальных гостей Клаудио Браво.

В послематчевой серии пенальти вратарь отразил три удара с точки из трех, позволив своей команде пройти в финал турнира.