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Клаудио Браво признан лучшим игроком матча Португалия - Чили

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события, Браво Клаудио
Сегодня, 00:04 | Источник: твиттер Кубка Конфедераций | Редакция: Роман Мельник

Лучшим игроком полуфинального матча Кубка Конфедераций Португалия - Чили признан голкипер номинальных гостей Клаудио Браво

В послематчевой серии пенальти вратарь отразил три удара с точки из трех, позволив своей команде пройти в финал турнира.

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