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Клаудио Браво признан лучшим игроком матча Португалия - Чили
Матч: Португалия0 : 0Чили
Сегодня, 00:04 | Источник: твиттер Кубка Конфедераций | Редакция: Роман Мельник
Лучшим игроком полуфинального матча Кубка Конфедераций Португалия - Чили признан голкипер номинальных гостей Клаудио Браво.
В послематчевой серии пенальти вратарь отразил три удара с точки из трех, позволив своей команде пройти в финал турнира.
The #BUDMOTM is... Claudio Bravo! 🇨🇱🇨🇱🇨🇱#PORCHI | #ConfedCup pic.twitter.com/9ZwRQAetTs
— #ConfedCup (@FIFAcom) 28 июня 2017 г.
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Александр Шовковский отбил 3 из 3-х
как так получается что он постоянно пропускает крупные турниры?
Не отменяет конечно мастерство и заслугу в победе Браво...но так как Португалы пробивали пенальти, это жесть...особенно Нани...!
Джек пот сорвал Клаудио Браво!!!
Брависсимо!
Это заговор против геев?
Дали за то что взял 3 понтовых пеналя?...