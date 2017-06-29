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«Монпелье» подписал бывшего нападающего «Марселя»
Сегодня, 20:01 | Источник: ФК "Монпелье" | Фото: Официальный сайт ФК "Монпелье" | Редакция: Антон Белюсь
«Монпелье» подписал экс-нападающего «Марселя» Жереми Порсан-Клемана.
19-летний футболист присоединился к «паладинам» на правах свободного агента.
В 2014 году Порсан-Клеман стал самым юным игроком в истории «Марселя», сыгравшим за команду в официальных встречах. На тот момент форварду было 16 лет и 8 месяцев.
Напомним, что ранее «Монпелье» возглавил бывший игрок сборной Армении Мишель Тер-Закарян.
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