«Монпелье» подписал бывшего нападающего «Марселя»

«Монпелье» подписал экс-нападающего «Марселя» Жереми Порсан-Клемана.

19-летний футболист присоединился к «паладинам» на правах свободного агента.

В 2014 году Порсан-Клеман стал самым юным игроком в истории «Марселя», сыгравшим за команду в официальных встречах. На тот момент форварду было 16 лет и 8 месяцев.

Напомним, что ранее «Монпелье» возглавил бывший игрок сборной Армении Мишель Тер-Закарян.