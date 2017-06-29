Дани Алвес покидает «Ювентус»

На официальном сайте «Ювентуса» подтвердили прекращение сотрудничества между туринским клубом и защитником Дани Алвесом.

Стороны договорились о расторжении контракта.

В минувшем сезоне бразилец помог «Старой Синьоре» выиграть чемпионат и Кубок Италии, а также выйти в финал Лиги чемпионов, где «бьянконери» уступили «Реалу».

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры бразильца является «Манчестер Сити».