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Дани Алвес покидает «Ювентус»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферы, Ювентус, Алвес Даниэль
Сегодня, 18:41 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

На официальном сайте «Ювентуса» подтвердили прекращение сотрудничества между туринским клубом и защитником Дани Алвесом.

Стороны договорились о расторжении контракта.

В минувшем сезоне бразилец помог «Старой Синьоре» выиграть чемпионат и Кубок Италии, а также выйти в финал Лиги чемпионов, где «бьянконери» уступили «Реалу».

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры бразильца является «Манчестер Сити».

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