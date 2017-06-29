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Дани Алвес покидает «Ювентус»
Сегодня, 18:41 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
На официальном сайте «Ювентуса» подтвердили прекращение сотрудничества между туринским клубом и защитником Дани Алвесом.
Стороны договорились о расторжении контракта.
В минувшем сезоне бразилец помог «Старой Синьоре» выиграть чемпионат и Кубок Италии, а также выйти в финал Лиги чемпионов, где «бьянконери» уступили «Реалу».
Наиболее вероятным местом продолжения карьеры бразильца является «Манчестер Сити».
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Несмотря на скептиков.
Несмотря на скептиков.
Он хороший человек, но ему нужно разобраться в себе.
За кого в финале ЛЧ болел уже понятно!!!
Несмотря на скептиков.
выиграл чемп и кубок, ну было бы стыдно Юве не победить в чемпионате, где конкурентов нет.
Алвесу только удачи в будущем!!!