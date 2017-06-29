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«Лион» приобрёл защитника «Гавра»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, Лион, Гавр
Сегодня, 19:31 | Источник: Твиттер ФК "Лион" | Редакция: Антон Белюсь

«Лион» оформил трансфер защитника «Гавра» Ферлана Менди.

22-летний футболист поставил подпись под пятилетним трудовым соглашением с «ткачами».

Ранее «Лион» приобрел у «Челси» нападающего Бертрана Траоре.

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