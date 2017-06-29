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«Галатасарай» объявил о трансфере Беланда

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Галатасарай, Динамо К, Беланда Юнес
Сегодня, 18:16 | Источник: ФК "Галатасарай" | Редакция: Максим Коджеспиров

Турецкий «Галатасарай» объявил о трансфере экс-игрока киевского «Динамо» Юнеса Беланда. Контракт подписан сроком на четыре года.  Футболист будет получать в «Галатасарае» 3 миллиона евро в год.

Ранее «Галатасарай» сообщил о подписании контракта с нападающим «Суонси» Бафетимби Гомисом.

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