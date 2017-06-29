«Галатасарай» объявил о трансфере Беланда

Турецкий «Галатасарай» объявил о трансфере экс-игрока киевского «Динамо» Юнеса Беланда. Контракт подписан сроком на четыре года. Футболист будет получать в «Галатасарае» 3 миллиона евро в год.

Ранее «Галатасарай» сообщил о подписании контракта с нападающим «Суонси» Бафетимби Гомисом.