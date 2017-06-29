«Лас-Пальмас» подписал аргентинского голкипера

«Лас-Пальмас» объявил о подписании голкипера Леандро Чичисолы.

27-летний страж ворот является воспитанником академии «Ривер Плейта», а в прошлом сезоне защищал цвета «Специи» в итальянской Серии В.

Игрок присоединился к «Лас-Пальмасу» на правах свободного агента, заключив с клубом с Канарских островов контракт по схеме «1+3».

Напомним, что «Лас-Пальмас», по слухам, также арендует у «Интера» нападающего Габриэля Барбосу.