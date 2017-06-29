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«Лас-Пальмас» подписал аргентинского голкипера
Сегодня, 18:10 | Источник: ФК "Лас-Пальмас" | Редакция: Антон Белюсь
«Лас-Пальмас» объявил о подписании голкипера Леандро Чичисолы.
27-летний страж ворот является воспитанником академии «Ривер Плейта», а в прошлом сезоне защищал цвета «Специи» в итальянской Серии В.
Игрок присоединился к «Лас-Пальмасу» на правах свободного агента, заключив с клубом с Канарских островов контракт по схеме «1+3».
Напомним, что «Лас-Пальмас», по слухам, также арендует у «Интера» нападающего Габриэля Барбосу.
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