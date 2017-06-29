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Президент «Лиона» сообщил, что Гоналон переходит в «Рому»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Лион, Рома, Гоналон Максим
Сегодня, 18:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил информацию о том, что полузащитник французского клуба Максим Гоналон продолжит карьеру в «Роме»:

«Сегодня утром Максим подписал соглашение о разрыве контракта.

Мы согласовали трансфер с „Ромой“, мы расстаемся с Гоналоном, но остаемся в хороших отношениях».  

По слухам, «джаллоросси» заплатят «Лиону» за 28-летнего хавбека 5 млн евро.

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