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Президент «Лиона» сообщил, что Гоналон переходит в «Рому»
Сегодня, 18:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил информацию о том, что полузащитник французского клуба Максим Гоналон продолжит карьеру в «Роме»:
«Сегодня утром Максим подписал соглашение о разрыве контракта.
Мы согласовали трансфер с „Ромой“, мы расстаемся с Гоналоном, но остаемся в хороших отношениях».
По слухам, «джаллоросси» заплатят «Лиону» за 28-летнего хавбека 5 млн евро.
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