Президент «Лиона» сообщил, что Гоналон переходит в «Рому»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил информацию о том, что полузащитник французского клуба Максим Гоналон продолжит карьеру в «Роме»:

«Сегодня утром Максим подписал соглашение о разрыве контракта.

Мы согласовали трансфер с „Ромой“, мы расстаемся с Гоналоном, но остаемся в хороших отношениях».

По слухам, «джаллоросси» заплатят «Лиону» за 28-летнего хавбека 5 млн евро.