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Хан сменил гладбахскую «Боруссию» на «Гамбург»
Сегодня, 19:24 | Источник: ФК "Гамбург" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Гамбурга» сообщает о том, что «динозавры» усилились теперь уже бывшим полузащитник гладбахской «Боруссии» Андре Ханом.
26-летний хавбек заключил с «Гамбургом» трехлетнее трудовое соглашение.
По слухам, данный трансфер обошелся «горожанам» в 5-6 млн евро.
Накануне «Гамбург» выкупил у «Байера» права на защитника Кирякоса Пападопулоса.
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