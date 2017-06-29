Хан сменил гладбахскую «Боруссию» на «Гамбург»

Пресс-служба «Гамбурга» сообщает о том, что «динозавры» усилились теперь уже бывшим полузащитник гладбахской «Боруссии» Андре Ханом.

26-летний хавбек заключил с «Гамбургом» трехлетнее трудовое соглашение.

По слухам, данный трансфер обошелся «горожанам» в 5-6 млн евро.

Накануне «Гамбург» выкупил у «Байера» права на защитника Кирякоса Пападопулоса.