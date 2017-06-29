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«Шальке» оформил трансфер защитника «Депортиво» Инсуа
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Шальке-04, Депортиво, Инсуа Пабло
Сегодня, 20:52 | Источник: ФК "Шальке" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Шальке-04» сообщает о приобретении «горняками» защитника «Депортиво» Пабло Инсуа.
23-летний футболист заключил с «кобальтовыми» четырехлетнее трудовое соглашение. В новом клубе испанец будет играть под 3-м номером.
Добавим, что последние два сезона Инсуа провел в «Леганесе», где выступал на правах аренды.
Ранее сообщалось, что «Шальке» близок к подписанию 20-летнего полузащитника «Нанта» Амина Харита.
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