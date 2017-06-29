«Шальке» оформил трансфер защитника «Депортиво» Инсуа

Пресс-служба «Шальке-04» сообщает о приобретении «горняками» защитника «Депортиво» Пабло Инсуа.

23-летний футболист заключил с «кобальтовыми» четырехлетнее трудовое соглашение. В новом клубе испанец будет играть под 3-м номером.

Добавим, что последние два сезона Инсуа провел в «Леганесе», где выступал на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Шальке» близок к подписанию 20-летнего полузащитника «Нанта» Амина Харита.