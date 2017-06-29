Сын Зидана подписал трехлетний контракт с «Алавесом»

Полузащитник мадридского «Реала» Энцо Зидан, сын главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, как сообщалось ранее, перешел в «Алавес». Стороны подписали трехлетний контракт, при этом «Реал» сохранил за собой право первоочередного выкупа хавбека.

22-летний Энцо Зидан в минувшем сезоне провел 32 матча в третьем по силе дивизионе Испании, забил пять голов и отдал пять результативных передач.