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Сын Зидана подписал трехлетний контракт с «Алавесом»
Сегодня, 20:02 | Источник: okdiario.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник мадридского «Реала» Энцо Зидан, сын главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, как сообщалось ранее, перешел в «Алавес». Стороны подписали трехлетний контракт, при этом «Реал» сохранил за собой право первоочередного выкупа хавбека.
22-летний Энцо Зидан в минувшем сезоне провел 32 матча в третьем по силе дивизионе Испании, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
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