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Ван Перси может вернуться в Англию
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Фенербахче, Кристал Пэлас, Ван Перси Робин, де Бур Франк
Вчера, 23:25 | Источник: dailyrecord.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий турецкого «Фенербахче» Робин ван Перси может вернуться в Англию. Футболистом интересуется «Кристал Пэлас», главным тренером которого является соотечественник ван Перси Франк де Бур.
В минувшем сезоне ван Перси провел в составе «Фенербахче» 39 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять голевых передач.
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