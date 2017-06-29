Нападающий турецкого «Фенербахче» Робин ван Перси может вернуться в Англию. Футболистом интересуется «Кристал Пэлас», главным тренером которого является соотечественник ван Перси Франк де Бур.

В минувшем сезоне ван Перси провел в составе «Фенербахче» 39 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять голевых передач.