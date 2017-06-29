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«Интер» предлагает «Роме» 60 млн евро за Наингголана

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Рома, Наингголан Раджа
Сегодня, 22:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Интер» предлагает «Роме» большие деньги за полузащитника Раджу Наингголана, утверждают в Италии.

По слухам, в миланском клубе 29-летнего хавбека хочет лично видеть наставник «Интера» Лучано Спаллетти, который до этого тренировал футболиста в «Роме».

Сообщается, что «нерадзурри» предлагают «волкам» 60 млн евро плюс бонусы за игрока сборной Бельгии. Самому Наингголану предложен контракт с окладом в 5.5 млн евро в год, еще 2 млн евро ежегодно «Интер» готов платить лучшему игроку «Ромы» в минувшем сезоне в виде различных поощрений.

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