«Интер» предлагает «Роме» 60 млн евро за Наингголана

«Интер» предлагает «Роме» большие деньги за полузащитника Раджу Наингголана, утверждают в Италии.

По слухам, в миланском клубе 29-летнего хавбека хочет лично видеть наставник «Интера» Лучано Спаллетти, который до этого тренировал футболиста в «Роме».

Сообщается, что «нерадзурри» предлагают «волкам» 60 млн евро плюс бонусы за игрока сборной Бельгии. Самому Наингголану предложен контракт с окладом в 5.5 млн евро в год, еще 2 млн евро ежегодно «Интер» готов платить лучшему игроку «Ромы» в минувшем сезоне в виде различных поощрений.