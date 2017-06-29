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Переход Перишича в МЮ может не состояться
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Интер, Перишич Иван
Сегодня, 21:46 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
«Манчестер Юнайтед» рискует не заполучить в свои ряды полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича. «Манкунианцы» уже получили два отказа от «Интера». Последнее предложение МЮ в 35 миллионов фунтов стерлингов не устроило «Интер». «Манкунианцы» не планируют делать новых улучшенных предложений по футболисту.
Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Перишичу подписать новый контракт.
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