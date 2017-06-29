Переход Перишича в МЮ может не состояться

«Манчестер Юнайтед» рискует не заполучить в свои ряды полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича. «Манкунианцы» уже получили два отказа от «Интера». Последнее предложение МЮ в 35 миллионов фунтов стерлингов не устроило «Интер». «Манкунианцы» не планируют делать новых улучшенных предложений по футболисту.

Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Перишичу подписать новый контракт.