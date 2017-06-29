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«Интер» пытается оформить трансфер Хименеса

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Атлетико М, Хименес Хосе Мария
Сегодня, 19:47 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Миланский «Интер» отправил мадридскому «Атлетико» запрос по трансферу защитника Хосе Хименеса. Во сколько итальянскому клубу может обойтись трансфер 22-летнего игрока, не уточняется. В минувшем сезоне Хименес отыграл в 17 матчах чемпионата Испании.

Напомним, что на данный момент «Интер» пытается подписать двух молодых форвардов «Дженоа» - 16-летнего Пьетро Пеллегри и 15-летнего Эдди Сальседо Мора.

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