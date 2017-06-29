«Интер» пытается оформить трансфер Хименеса

Миланский «Интер» отправил мадридскому «Атлетико» запрос по трансферу защитника Хосе Хименеса. Во сколько итальянскому клубу может обойтись трансфер 22-летнего игрока, не уточняется. В минувшем сезоне Хименес отыграл в 17 матчах чемпионата Испании.

Напомним, что на данный момент «Интер» пытается подписать двух молодых форвардов «Дженоа» - 16-летнего Пьетро Пеллегри и 15-летнего Эдди Сальседо Мора.