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«Ювентус» ведёт переговоры с агентом защитника «Реала» Данило

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Реал, Данило
Сегодня, 22:35 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь

В «Ювентусе» активно ищут замену защитнику Дани Алвесу, сегодня официально покинувшему туринский клуб.

Сообщается, что чемпионы Италии присматриваются к оборонцу «Реала» Данило. По информации источника, сегодня представители «Старой Синьоры» провели переговоры с агентом игрока.

В стане «бьянконери» надеются приобрести 25-летнего бразильца у мадридского клуба не более чем за 30 млн евро - именно такую сумму заплатили «сливочные» «Порту» летом 2015 года за переход игрока, который так и не сумел стать игроком стартового состава «Реала».

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