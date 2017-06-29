«Ювентус» ведёт переговоры с агентом защитника «Реала» Данило

В «Ювентусе» активно ищут замену защитнику Дани Алвесу, сегодня официально покинувшему туринский клуб.

Сообщается, что чемпионы Италии присматриваются к оборонцу «Реала» Данило. По информации источника, сегодня представители «Старой Синьоры» провели переговоры с агентом игрока.

В стане «бьянконери» надеются приобрести 25-летнего бразильца у мадридского клуба не более чем за 30 млн евро - именно такую сумму заплатили «сливочные» «Порту» летом 2015 года за переход игрока, который так и не сумел стать игроком стартового состава «Реала».