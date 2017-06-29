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Бельерин хочет покинуть «Арсенал»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Барселона, Ювентус, Бельерин Эктор
Сегодня, 18:54 | Источник: le10sport.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин принял решение покинуть команду в это трансферное окно. Футболистом, напомним,  интересуется каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

В минувшем сезоне Бельерин провел 33 матча в чемпионате Англии, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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