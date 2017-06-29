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Бельерин хочет покинуть «Арсенал»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Барселона, Ювентус, Бельерин Эктор
Сегодня, 18:54 | Источник: le10sport.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин принял решение покинуть команду в это трансферное окно. Футболистом, напомним, интересуется каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».
В минувшем сезоне Бельерин провел 33 матча в чемпионате Англии, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
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Есть информация,что вес основной состав Реала во главе с Зиданом хотят перейти в Барсу но Месси против.
Сиди себе у Арсена под мышкой, ну контракт себе подыми на почве слухов - но сиди где ценят!
думаю не получится у него в барсе... посмотрел на молодежном чемпе его.. почему то он тушуется среди своих, испаноязычных.. какой-то глюк в характере у него, на комплексах замешанный... чет мне кажется так же и в барсе тушеваться будет.
Вератти на воротах будет стоять.
Да ты эксперт )))
Он хорошо подключается к атакам, но в защите очень плох..
Но мне кажется, что он Барселону не усилит..
Не могу сказать, что он сильнее того же Алекса Видаля.
Быстрее, да, но не Сильнее)
А вот Вератти, это другое дело) вот за него нужно бороться