Бельерин хочет покинуть «Арсенал»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин принял решение покинуть команду в это трансферное окно. Футболистом, напомним, интересуется каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

В минувшем сезоне Бельерин провел 33 матча в чемпионате Англии, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.