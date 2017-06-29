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«Барселона» и «Ювентус» - в списке клубов, интересующихся хавбеком «Монако» Лемаром

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Барселона, Арсенал, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, Ювентус, Лемар Тома
Сегодня, 22:24 | Источник: barcablaugranes.com | Редакция: Антон Белюсь

К полузащитнику «Монако» Тома Лемару проявляет интерес целый ряд клубов Европы.

Отмечается, что побороться за 21-летнего хавбека намерены «Барселона», «Арсенал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».

По слухам, «Арсенал» уже сделал монегаскам предложение в размере более 30 млн евро, однако чемпионами Франции оно было отклонено.

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