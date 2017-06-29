«Барселона» и «Ювентус» - в списке клубов, интересующихся хавбеком «Монако» Лемаром

К полузащитнику «Монако» Тома Лемару проявляет интерес целый ряд клубов Европы.

Отмечается, что побороться за 21-летнего хавбека намерены «Барселона», «Арсенал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».

По слухам, «Арсенал» уже сделал монегаскам предложение в размере более 30 млн евро, однако чемпионами Франции оно было отклонено.