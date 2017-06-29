Завтра поступят в продажу билеты на матч за Суперкубок России

Билеты на матч за Суперкубок России, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив», поступят в продажу с завтрашнего дня. Цены на билеты варьируются от 750 до 1500 рублей.

Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе «Локомотив». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.