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Завтра поступят в продажу билеты на матч за Суперкубок России

Соккер.Ру // Россия: события, Локомотив М, Спартак М
Сегодня, 21:14 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Максим Коджеспиров

Билеты на матч за Суперкубок России, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив», поступят в продажу с завтрашнего дня. Цены на билеты варьируются от 750 до 1500 рублей.

Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе «Локомотив». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

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