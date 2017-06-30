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Сарсания: «Лодыгин может перейти в ПАОК»
Соккер.Ру // Греция. Суперлига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, ПАОК, Сарсания Константин , Лодыгин Юрий
Сегодня, 04:53 | Источник: sport24.gr | Редакция: Павел Молочный
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб рассматривает возможность перехода голкипера Юрия Лодыгина в греческий ПАОК:
«Лодыгин может перейти в ПАОК. Да, такой вариант существует. Но мы вернёмся к этому вопросу в конце июля. А пока что он является игроком „Зенита“».
Ранее появилась информация о том, что ПАОК арендовал полузащитника «Зенита» Роберта Мака.
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