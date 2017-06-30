Сарсания: «Лодыгин может перейти в ПАОК»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб рассматривает возможность перехода голкипера Юрия Лодыгина в греческий ПАОК:

«Лодыгин может перейти в ПАОК. Да, такой вариант существует. Но мы вернёмся к этому вопросу в конце июля. А пока что он является игроком „Зенита“».

Ранее появилась информация о том, что ПАОК арендовал полузащитника «Зенита» Роберта Мака.