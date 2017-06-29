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СМИ: «„Зенит“ отказался от идеи приобретения Маноласа, на игрока претендует „Интер“»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Интер, Манолас Константинос
Сегодня, 22:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянской прессы, «Зенит» отказался от идеи приобретения защитника «Ромы» Костаса Маноласа после того, как тот не прибыл на медосмотр перед переходом в питерский клуб.
По слухам грек остался недоволен тем фактом, что «Зенит» собирался платить ему в рублях. Однако не исключено, что у футболиста есть более заманчивые предложения от других клубов.
Сообщается, что сейчас основным претендентом на Маноласа выглядит «Интер».
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Или войдите через
где телей Макарос не пас.
_Зенит отказался от идеи приобретения Маноласа!!!!
Это Зенит отбрил зарвавшегося !
Определенный троллинг "Дартаньяна", разве что, присутствует.