СМИ: «„Зенит“ отказался от идеи приобретения Маноласа, на игрока претендует „Интер“»

По информации итальянской прессы, «Зенит» отказался от идеи приобретения защитника «Ромы» Костаса Маноласа после того, как тот не прибыл на медосмотр перед переходом в питерский клуб.

По слухам грек остался недоволен тем фактом, что «Зенит» собирался платить ему в рублях. Однако не исключено, что у футболиста есть более заманчивые предложения от других клубов.

Сообщается, что сейчас основным претендентом на Маноласа выглядит «Интер».