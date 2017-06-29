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Смолов может стать игроком «Зенита»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Краснодар, Смолов Федор
Сегодня, 20:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в «Зените».
Отмечается, что «сине-бело-голубым» придется выложить за форварда сборной России 30 млн евро - именно такая сумма прописана в контракте Федора с «горожанами».
Напомним, что на игрока также претендует «Спартак», но москвичи, по слухам, не готовы платить за трансфер Смолова такие деньги.
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Рука лицо. Вот тебе лимит на легионеров в действии, отмыв бабла на игроке который максимум на 10 ку тянет.
Рука лицо. Вот тебе лимит на легионеров в действии, отмыв бабла на игроке который максимум на 10 ку тянет.
Только-только начал в футбол играть, забивать... и тут, вдруг, Зенит.
Краснодар - его команда.
Перейдя в Зенит может лишить себя Чемпионата Мира.
БЕГИ, ФЕДЯ! БЕГИ!!!
(роняя 39!)
Куда столько?
Сейчас реально на два состава игроков. При чём второй состав ни чуть не хуже первого.
Перебор.
На выход пока Юсупов, Мак, про Лодыгина говорят в ПАОК и всё.
Привет вам от москвичей, Ихтиандры .....................!