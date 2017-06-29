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Смолов может стать игроком «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Краснодар, Смолов Федор
Сегодня, 20:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в «Зените».

Отмечается, что «сине-бело-голубым» придется выложить за форварда сборной России 30 млн евро - именно такая сумма прописана в контракте Федора с «горожанами».

Напомним, что на игрока также претендует «Спартак», но москвичи, по слухам, не готовы платить за трансфер Смолова такие деньги.

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