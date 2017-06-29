Смолов может стать игроком «Зенита»

По информации источника, нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в «Зените».

Отмечается, что «сине-бело-голубым» придется выложить за форварда сборной России 30 млн евро - именно такая сумма прописана в контракте Федора с «горожанами».

Напомним, что на игрока также претендует «Спартак», но москвичи, по слухам, не готовы платить за трансфер Смолова такие деньги.