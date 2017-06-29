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Смолов согласен перейти в «Спартак», решение будет принимать Галицкий
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Краснодар, Смолов Федор, Галицкий Сергей
Сегодня, 11:12 | Источник: Твиттер Василия Конова | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов согласен перейти в «Спартак», однако решение по трансферу будет принимать владелец «быков» Сергей Галицкий. Об этом сообщает главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов в своем «твиттере». При этом, по словам Конова, «красно-белые» могут провернуть еще более громкий трансфер.
«Надо ли отбирать хлеб у Нобеля Арустамяна и бомбить инсайд про Федора Смолова?
По моей информации, приоритетный вариант – „Спартак“. Федор, якобы, сам не против, со стороны „Спартака“ – ок. Решение исключительно за Галицким.
„Спартак“, правда, может провернуть еще более громкий трансфер. Но это уже оставлю Нобелю – я не жадный», — пишет Конов.
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Амбиции Галицкого заканчиваются на его стадионе и академии(очень уважаю его за это)больше чем может,от не будет вкладывать в Краснодар.Третий год подряд в таком случае мог бы усилить,но где трансферы то ТОПовые?
«Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и, думаю, что он станет одним из лучших в Европе, – отметил 28 июня Полоз.
Вот двуличие.
Паспорт? Так можно в полузащиту паспортиста поставить.
а ни кто не задумался, что у нас ещё одним топовым клубом становится меньше?..
краснодар оставил шалимова, продаёт смолова и движется в середину турнирной таблицы...
А перешел бы Полоз в Спартак, то Смолов при переходе в Зенит у спартачей кем был бы - Рубероидовым? Какое же двуличие )))