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Смолов согласен перейти в «Спартак», решение будет принимать Галицкий

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Краснодар, Смолов Федор, Галицкий Сергей
Сегодня, 11:12 | Источник: Твиттер Василия Конова | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов согласен перейти в «Спартак», однако решение по трансферу будет принимать владелец «быков» Сергей Галицкий. Об этом сообщает главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов в своем «твиттере». При этом, по словам Конова, «красно-белые» могут провернуть еще более громкий трансфер.

«Надо ли отбирать хлеб у Нобеля Арустамяна и бомбить инсайд про Федора Смолова?

По моей информации, приоритетный вариант – „Спартак“. Федор, якобы, сам не против, со стороны „Спартака“ – ок. Решение исключительно за Галицким.

„Спартак“, правда, может провернуть еще более громкий трансфер. Но это уже оставлю Нобелю – я не жадный», — пишет Конов.

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