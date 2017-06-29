Смолов согласен перейти в «Спартак», решение будет принимать Галицкий

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов согласен перейти в «Спартак», однако решение по трансферу будет принимать владелец «быков» Сергей Галицкий. Об этом сообщает главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов в своем «твиттере». При этом, по словам Конова, «красно-белые» могут провернуть еще более громкий трансфер.

«Надо ли отбирать хлеб у Нобеля Арустамяна и бомбить инсайд про Федора Смолова?

По моей информации, приоритетный вариант – „Спартак“. Федор, якобы, сам не против, со стороны „Спартака“ – ок. Решение исключительно за Галицким.

„Спартак“, правда, может провернуть еще более громкий трансфер. Но это уже оставлю Нобелю – я не жадный», — пишет Конов.