«Рома» поставила ультиматум Маноласу

«Рома» поставила ультиматум своему защитнику Костасу Маноласу.

Грек должен был еще вчера пройти медосмотр в «Зените», однако в последний момент ему не понравилось, что российский клуб собирается платить ему деньги в рублях, а не евро. Появилась угроза срыва трансфера.

Теперь же «Рома» поставила игроку условие. Либо он переходит в «Зенит», либо остается в клубе. Предложения от других команд римляне рассматривать не будут.

Также сообщается, что в ближайшее время к «Зениту» должен присоединиться еще один игрок римлян - Леандро Паредес.