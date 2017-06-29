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«Рома» поставила ультиматум Маноласу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Манолас Константинос
Сегодня, 16:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Рома» поставила ультиматум своему защитнику Костасу Маноласу.

Грек должен был еще вчера пройти медосмотр в «Зените», однако в последний момент ему не понравилось, что российский клуб собирается платить ему деньги в рублях, а не евро. Появилась угроза срыва трансфера.

Теперь же «Рома» поставила игроку условие. Либо он переходит в «Зенит», либо остается в клубе. Предложения от других команд римляне рассматривать не будут.

Также сообщается, что в ближайшее время к «Зениту» должен присоединиться еще один игрок римлян - Леандро Паредес.

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