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«Рома» поставила ультиматум Маноласу
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Манолас Константинос
Сегодня, 16:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Рома» поставила ультиматум своему защитнику Костасу Маноласу.
Грек должен был еще вчера пройти медосмотр в «Зените», однако в последний момент ему не понравилось, что российский клуб собирается платить ему деньги в рублях, а не евро. Появилась угроза срыва трансфера.
Теперь же «Рома» поставила игроку условие. Либо он переходит в «Зенит», либо остается в клубе. Предложения от других команд римляне рассматривать не будут.
Также сообщается, что в ближайшее время к «Зениту» должен присоединиться еще один игрок римлян - Леандро Паредес.
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Пугать Зенитом - сильный ультиматум.
Теперь Манолас точно в Роме останется :))))
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Пугать Зенитом - сильный ультиматум.
Теперь Манолас точно в Роме останется :))))
Завязывай в общем, ерунду какую-то выдумываешь.
З.Ы. Желаешь читать про Зенит только позитив - дорога в фан-бар Кронверк, а тут общие ветки. Какие проблемы? Безобидный стёб приветствуется администрацией Соккера.
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам.
Манолос не дурак, однако.
Ты следишь что ли за мной, пинкертон?)
Прежде чем бомбить, перечитай свои глубокомысленные мессаджи на ветках Спартака. И воспринимай все с юмором, а не в штыки - иначе с депрессией подружишься)